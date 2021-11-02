Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 4210-4230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник в диапазоне 4210-4230 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4270 пунктов, - указывает Манжос. - После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Выхода значимой иностранной статистики во вторник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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