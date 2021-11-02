Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 до конца недели - "Фридом Финанс"

Пара USD/RUB, скорее всего, останется в диапазоне 70-72 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Рубль демонстрирует тенденцию к ослаблению. За неделю российская валюта в паре с долларом США потеряла 3%. Это объясняется балансом спроса и предложения. Налоговый период закончился, перед длинными выходными спрос на валюту предъявляется со стороны россиян, уезжающих на каникулы за границу. Цена на нефть после заседания ОПЕК+ способна подняться выше $85 за баррель, поскольку прогнозируется продолжение курса на постепенное увеличение добычи. В то же время реакция рубля на новости с нефтяного рынка будет умеренной. Мы ожидаем, что пара USD/RUB до конца недели останется в пределах 70-72 руб./$1", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.