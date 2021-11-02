"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Gilead

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Gilead Sciences Inc. с прогнозной ценой на уровне $74 за штуку и рейтингом "на уровне рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Вышедший квартальный отчет компании превзошел прогнозы инвесторов, при этом сильные результаты обусловлены высоким спросом на препарат Veklury, отмечает эксперт Илья Зубков. "Фридом Финанс" оценивает результаты эмитента как умеренно позитивные.

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