Утренние прогнозы: нейтральный старт торгов

Аналитики прогнозируют нейтральное начало торгов на российском фондовом рынке во вторник из-за неоднозначного внешнего фона.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4270 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Торги на отечественном рынке акций во вторник могут пройти в нейтральном ключе перед важными предстоящими событиями, а именно заседанием ФРС в среду и встречей ОПЕК+ в четверг".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Несмотря на слабо негативный внешний фон, крепость цен на нефть окажет поддержку российскому фондовому рынку, в результате чего индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник настороженный, поэтому рынок акций рынок может проявить неуверенность".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Жду нейтральное открытие рынка акций. Индекс РТС в понедельник вплотную подошел к уровню сопротивления 1870 пунктов, и за него "быкам" придется еще побороться".