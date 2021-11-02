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02 ноября 2021 года 09:05

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

Основные индексы американского фондового рынка завершили ростом торги в понедельник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются во вторник, не показывая единую динамику. Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах во вторник.

Основные индексы американского фондового рынка завершили ростом торги в понедельник, достигнув рекордных максимумов.

В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности компаний.

По итогам октября индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Также участники рынка на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Инвесторы будут ждать комментариев представителей руководства ФРС относительно роста цен на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 30 лет, пишет CNBC.

Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подорожали на 9,1% на новостях о том, что США и Европейский союз достигли соглашения по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Цена бумаг XPeng (SPB: XPEV) Inc. увеличилась на 2,7% на сообщениях китайского производителя электрокаров об увеличении поставок в октябре более чем втрое. Компания поставила более 10 тыс. электромобилей, несмотря на трудности, связанные с дефицитом полупроводников.

В то же время бумаги другого китайского производителя электромобилей, Nio (SPB: NIO) Inc., выросли на 3,6%, несмотря на то, что компания сократила поставки в октябре на 27,5% в годовом выражении, говорится в ее сообщении.

Бумаги AMC Entertainment (SPB: AMC) Holdings Inc. укрепились на 4,8%. Оператор кинотеатров сообщил, что в октябре получил самую высокую выручку от продажи билетов с начала пандемии коронавируса.

Цена акций GameStop Corp. выросла на 9%. Главный операционный директор американской компании, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, Дженна Оуэнc ушла в отставку, говорится в сообщении компании для регуляторов.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 8,5%. На прошлой неделе капитализация производителя электромобилей превысила отметку в $1 трлн после более чем 12%-ного скачка котировок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 94,28 пункта (0,26%) и составил 35913,84 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,29 пункта (0,18%) - до 4613,67 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 97,53 пункта (0,63%) и составил 15595,92 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются во вторник, не показывая единую динамику.

Трейдеры сохраняют осторожный подход в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Они ожидают, что по его итогам ФРС начнет сворачивать пакет стимулирующих мер на фоне усиливающейся инфляции, которая уже достигла максимума за последние три десятилетия, пишет MarketWatch.

В то же время американский фондовый рынок завершил торговую сессию в понедельник, достигнув рекордных пиков, что могло вселить оптимизм в инвесторов.

"В то время как рекордные пики на Уолл-стрит могли приподнять настроение на азиатских рынках, предстоящие решения центробанков сдерживают их аппетит к риску", - считает аналитик IG Йеп Жан Ронг.

Японский Nikkei 225 к 8:05 МСК опустился на 0,6%.

Акции автопроизводителей страны дешевеют: Toyota Motor Corp. - на 0,6%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,9%, Mazda Motor Corp. - на 1%.

Котировки акций крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. прибавляют 0,04%, бумаги инвестгруппы SoftBank Group Corp. дорожают на 0,2%.

Капитализация производителя электроники Sony Group Corp. увеличивается на 0,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:10 МСК прибавил 1,4%.

Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные статистического ведомства страны. Аналитики Trading Economics в среднем прогнозировали подъем на 3,15%. В сентябре инфляция составила 2,5%.

Октябрьский уровень инфляции стал наиболее высоким с января 2012 года. Больше всего цены выросли на свежие продукты (+7,5%), промышленную продукцию, коммунальные услуги, животную и рыбную продукцию (+3,2%).

По сравнению с сентябрем цены в прошлом месяце выросли на 0,1%, что совпало с ожиданиями экспертов.

Акции производителя микросхем Samsung Electronics прибавляют 2,7%, его конкурента SK Hynix Inc. - на 1,4%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. дорожают на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 1,8%.

Гонконгский Hang Seng растет на 0,5%, в то время как шанхайский Shanghai Composite снижается 1%.

В лидеры роста на гонконгской бирже выходят акции технологических Meituan (+4,7%), Alibaba (+2%) и Techtronic Industries Co. Ltd. (+1,1%).

Котировки бумаг китайских автопроизводителя BYD Co. Ltd. дорожают на 4%.

Капитализация нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. уменьшается на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 падает на 0,6%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% по итогам ноябрьского заседания. Регулятор также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,98 млрд). Скупка будет осуществляться по крайней мере до середины февраля 2022 года.

Бумаги горнодобывающей Rio Tinto Ltd. дешевеют на 2,5%, BHP Group Ltd. - на 2,3%.

Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах во вторник: Brent демонстрирует слабый подъем, WTI снижается на информации о росте запасов на терминале в Кушинге (Оклахома).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тыс. баррелей.

Разворот тенденции к снижению запасов в Кушинге "должен, по крайней мере, погасить панику среди инвесторов, связанную с быстрым истощением запасов", отмечает аналитик CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $84,75 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (1,2%) - до $84,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,97 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,48 (0,6%) и составила $84,05 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+. Встреча министров ОПЕК+ состоится 4 ноября, и эксперты в основном ожидают, что они примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"ОПЕК+ до сих пор отказывалась действовать решительно, несмотря на тяжелый энергетический кризис в Европе и неоднократные призывы ряда стран-импортеров, включая Индию, о наращивании добычи", - говорит аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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