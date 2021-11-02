Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов на российском рынке акций во вторник, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Торги на отечественном рынке акций во вторник могут пройти в нейтральном ключе перед важными предстоящими событиями, а именно заседанием ФРС в среду и встречей ОПЕК+ в четверг. По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. До его нижней границы еще далеко, она расположена около 3960-3970 пунктов. Ну а сверху в качестве ближайшего ориентира и в то же время уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290-4300 пунктов. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380-4400 пунктам. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный", - пишет аналитик инвесткомпании.

Устойчивей остальных могут выглядеть акции нефтяного сектора, полагает Карпунин - по-прежнему положительный среднесрочный взгляд сохраняется по акциям "Роснефти", "ЛУКОЙЛу" и "Татнефти", растущая формация все еще актуальна и в бумагах "Газпром нефти".

"Московская биржа" во вторник отчитается об оборотах торгов за октябрь, "Сегежа групп" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года, ИСКЧ опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 года. "Русская аквакультура" и ПАО "ЧКПЗ" проведут заседания советов директоров по вопросу дивидендов.

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