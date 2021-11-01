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01 ноября 2021 года 19:40

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро перед заседанием ФРС по ставке

Москва. 1 ноября. Доллар развернулся вверх, евро усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будут рассматриваться сроки сворачивания программы выкупа активов.

Курс доллара США составил 71,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,64 руб./EUR1, подорожав на 71,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,74 копейки - до 76,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании итогов заседания американского Центробанка. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США завершит двухдневное заседание в среду, 3 ноября. По итогам заседания FOMC объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл следом проведет пресс-конференцию.

Данные о существенном замедлении темпов экономического роста в США заставили участников рынков сомневаться в том, что регулятор решится приступить к сворачиванию программы выкупа активов на ноябрьском заседании. Ранее некоторые представители ФРС считали, что сокращение программы выкупа активов можно начать с середины ноября, часть руководства выступала за то, чтобы подождать до декабря.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, ранее заявлял Пауэлл. По его мнению, экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга.

Согласно предварительным данным американского министерства торговли, опубликованным на прошлой неделе, экономика США в третьем квартале 2021 года увеличилась всего на 2% в пересчете на годовые темпы. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 2,7%.

Темпы экономического роста в США в третьем квартале существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 6,7% в годовом выражении. Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта, между тем свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM).

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник. Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $84,7 за баррель, что на 1,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,31 за баррель, что на 0,95% выше итогового значения предыдущей сессии.

Негативное влияние на рынок могла оказать новость о том, что Китай продаст бензин и дизтопливо из госрезервов для улучшения ситуации с поставками и поддержки ценовой стабильности в ряде регионов страны. Об этом сообщило Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA). Продажа автомобильного топлива из стратегических запасов будет происходить в соответствии с текущим состоянием спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник продолжает свое снижение к доллару США, несмотря на укрепляющуюся нефть. "Но из-за короткой рабочей недели, на которой пройдут двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС и заседание ОПЕК+, а также будут опубликованы данные по инфляции в РФ, инвесторы пока занимают более осторожную позицию", - говорит Голубов.

"В преддверии решения ФРС по процентной ставке (двухдневное заседание пройдет во вторник-среду) инвесторы на развивающихся рынках предпочитают избегать рисков и преимущественно покупают американскую валюту. Так, в начале недели укрепление USD наблюдалось в парах с российским рублем, бразильским реалом, индонезийской рупией и южноафриканским рэндом. Впрочем, настроения не столь едины, и в парах с турецкой лирой и индийской рупией американская валюта торговалась в минусе. На российском рынке рубль начал день достаточно успешно, но во второй половине дня ситуация для рубля резко изменилась в худшую сторону, и уже к вечеру пара "доллар-рубль" поднималась выше 71,3 руб./$1, обновив более чем недельный максимум. В целом за последнюю неделю цены на нефть консолидировались на достигнутых максимумах, и российская валюта перестала получать от них поддержку. Настроение на российском рынке сейчас преимущественно зависит от глобального аппетита к риску, который остается достаточно слабым в ожидании постепенного сворачивания стимулирующих мер ФРС США", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 2 ноября на 56,63 копейки, до 71,0863 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,11 копейки, до 82,1687 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 42,14 копейки по отношению к пятнице и составил 70,9455 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 38,23 копейки и составил 71,0382 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 711,169 млн, из которых $834,206 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 876,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,73 копейки, до 82,0525 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 2,4 копейки и составил 82,171 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR382,657 млн, из которых EUR106,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,962 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,65% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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