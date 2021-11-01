Рынок акций РФ начал ноябрь с роста выше 4220п по индексу МосБиржи, лидировали банки и нефтегазовый сектор

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ начал ноябрь с уверенного подъема вслед за внешними фондовыми площадками и развернувшейся к росту нефтью (январская Brent протестировала $85 за баррель); индекс МосБиржи превысил 4220 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в росте лидировали бумаги банков и нефтегазового сектора.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4221,49 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1866,98 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,1%.

Доллар подрос до 71,23 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+6,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,1% и +3,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), АФК "Система"" (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2021 года по РСБУ выросла в 2,4 раза, до 123,3 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка и себестоимость выросли в 1,7 раза: до 761,66 млрд рублей и 551,12 млрд рублей соответственно.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, мировые рынки акций растут, отыгрывая стабилизацию инфляционных показателей США. Вместе с вышедшими на прошлой неделе более слабыми, чем ожидалось, данными по американскому ВВП, это увеличило вероятность, что в среду Федрезерв не проявит жесткость в плане сроков и скорости сворачивания монетарных стимулов.

Рубль продемонстрировал относительную слабость, что может свидетельствовать об активизации покупателей инвалюты на многомесячных минимумах ее курса. Это увеличивает вероятность развития по меньшей мере более ощутимой восходящей коррекции доллара и евро к рублю.

Нефтяной рынок отреагировал на позитивную динамику других площадок. Подорожанию всех сырьевых товаров способствовало быстрое ослабление доллара, стартовавшее на открытии европейских торгов.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 4235 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1885 пунктов. При дальнейшем росте глобальных площадок и нефти эти рубежи могут быть вскоре протестированы, считает эксперт.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, основной отскок рынка акций РФ обеспечили секторы нефти и газа, а также финансов.

Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" подросли на фоне наметившейся вечером в понедельник новой волны роста цен на газ в Европе. Похоже, что в текущем зимнем сезоне цены на газ будут оставаться на завышенных уровнях. Если же учесть заявления климатического саммита в Глазго, то развитые страны прекратят финансирование угольных проектов как в сфере добычи, так и энергетики. Соответственно, главной альтернативой становится газ.

Добыча газа "Газпромом" за период с января по октябрь выросла на 15,2% по сравнению с 2020 годом, до 422,6 млрд кубометров.

На прошлой неделе акции финансового сектора были под давлением на фоне неизбежной негативной переоценки инвестиций в облигации после того, как их доходности заметно выросли на фоне решения ЦБ РФ повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов. Однако в среднесрочной перспективе это решение повышает возможности финансовых организаций получать прибыль без высокого риска.

Из российской статистики можно отметить рост PMI в обрабатывающих отраслях до 51,6 пункта в октябре с сентябрьских 49,8 пункта. Ускорение производства происходит на фоне увеличения темпов роста новых заказов.

От встречи на неделе участников ОПЕК+ ждут сохранения прежней политики постепенного увеличения добычи. Во всяком случае, представители Ирака сообщили, что пока не видят оснований для каких-либо экстренных усилий по расширению поставок. Хотя еще в воскресенье президент США Джо Байден обратился с настойчивой просьбой увеличить добычу, чтобы помочь мировой экономике восстановиться после пандемии.

В утренние часы нефть дешевела на сообщениях о продаже топлива из государственных резервов Китая. Однако влияние новости оказалось довольно краткосрочным, Brent развернулась вверх и протестировала $85 за баррель, после чего немного сдала назад. В США новый месяц также начинается с осторожного роста, инвесторы пока не обнаруживают поводов для пессимизма, отмечает Кочетков.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгения Линчика, в понедельник российский рынок отыграл часть потерь конца октября, во вторник ожидается смешанная динамика. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 4210-4260 пунктов, по индексу РТС - 1850-1910 пунктов.

Продолжение восстановления мировой экономики в ближайшие кварталы будет способствовать сохранению благоприятной рыночной конъюнктуры на рынках сырьевых товаров, что, вероятно, будет способствовать положительной динамике российского рынка.

En+ (MOEX: ENPG) Group и Sual Partners поддержали идею о выделении высокоуглеродных активов "Русала" в отдельную структуру. При условии получения всех необходимых корпоративных одобрений и решений акционеров компании выделение активов может быть завершено во второй половине 2022 года.

Текущая неделя будет насыщена заседаниями центробанков. Ведущие центробанки продолжают сохранять в целом стимулирующую монетарную политику и не планируют резких изменений, несмотря на рост инфляции, а потребительский спрос остается сильным.

В США на текущей неделе ожидаются отчеты компаний средней и малой капитализации, среди которых стоит обратить внимание на Pfizer, Activision Blizzard (SPB: ATVI), Qualcomm, Uber, Cloudflare, Moderna, SQ.

Нефть Brent пробовала закрепиться выше $85 за баррель, но для удержания позиций оказалось недостаточно драйверов. Дальнейшая динамика будет определяться преимущественно итогами заседания ОПЕК+ 4 ноября. Скорее всего, нефть продолжит торговаться в диапазоне $80-85 за баррель в IV квартале, полагает Линчик.

По оценке аналитика SberCIB Михаила Шейбе, нефтяной рынок делает попытки роста в условиях нарастающего давления на ОПЕК+ в преддверии заседания альянса.

В Китае вышел оптимистичный производственный индекс PMI, а президент США на саммите "большой двадцатки" в воскресенье заявил, что Саудовская Аравия и Россия не предпринимают адекватных действий для устранения дефицита на рынке нефти, не сообщив при этом, как сами США планируют действовать, если производители нефти не изменят свою стратегию. На этой неделе в четверг пройдет заседание ОПЕК+, на котором участники альянса обсудят дальнейшие планы по увеличению нефтедобычи. На прошлой неделе представители Саудовской Аравии выразили осторожность в вопросе увеличения добычи. Это противоречит требованиям США и других потребителей нефти, которые выступают за наращивание добычи ОПЕК+. Скорее всего, ОПЕК+ продолжит придерживаться стратегии постепенного увеличения добычи, что окажет поддержку ценам на нефть. На этом фоне потенциал роста нефти Brent на этой неделе может ограничиться рубежом $85 за баррель.

В центре внимания на неделе также будет 26-я конференция ООН по вопросам климатических изменений (COP26), которая проходит в Глазго. Перспективы заключения масштабного климатического соглашения сильно ухудшились после встречи "большой двадцатки", участники которой не смогли договориться о более строгих ориентирах климатической политики. Премьер-министр Великобритании заявил, что обещаний мировых лидеров после двухдневных переговоров в Риме "недостаточно", и предупредил о непоправимых последствиях для планеты. Еще один серьезный фактор риска для котировок Brent на этой неделе - возможное падение цен на рискованные активы, если риторика ФРС по итогам заседания будет ожидаемо жесткой.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,9%) и отмечается стабилизация в США (индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Розничные продажи в Германии в сентябре упали на 2,5%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта при прогнозах снижения до 60,5 пункта с сентябрьских 61,1 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены с лихвой отыграли утренние потери, инвесторы ожидают очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,63 за баррель (+1,1% и +0,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,17 за баррель (+0,7% и +0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели WTI подешевела на 0,2%, до этого цена завершала "в плюсе" девять недель подряд, чего не происходило по крайней мере с апреля 1983 года, отмечает MarketWatch. Котировки Brent за минувшую неделю опустились на 1,3%. За октябрь цена Brent увеличилась на 7,5%, WTI - более чем на 11%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+23,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+14,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+13,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+10,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+8,3%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+6,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,5%), En+ (+4,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,1%).

Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,9%, до 606,6 рубля) выросли на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 35 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 6,292 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, дивиденды "М.Видео" предполагают текущую дивидендную доходность в диапазоне 5,8-6%. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится в начале декабря 2021 года.

Новость позитивна для бумаг "М.Видео" по причине неплохой дивидендной доходности. Дивиденды по итогам всего 2021 года, по всей видимости, будут объявлены в конце мая. Пока об их величине сказать сложно, но дивидендная доходность по итогам года ожидается в диапазоне 9-11%, считает аналитик.

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (+2% ГДР) (управляет сетью клиник "Мать и дитя") за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 44% год к году - до 18,2 млрд рублей, сообщила компания. Чистый долг группы за этот период снизился на 47%, до 1,57 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,7%) по РСБУ в январе-сентябре 2021 года составила 11,63 млрд руб. после 8 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Показатель EBITDA за период также увеличился - с 20,5 до 25 млрд руб.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,8%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,9%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,35 млрд рублей (из них 18,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,87 млрд рублей на акции "АЛРОСА").