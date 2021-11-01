Цены евробондов РФ в понедельник снизились вслед за UST на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС

Москва. 1 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной динамикой цен базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях скорого начала ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 12 базисных пунктов по отношению к закрытию 29 октября и составила 115,87% от номинала, что соответствует доходности 1,515% годовых (рост на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 12 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,53% от номинала, что соответствует доходности 0,695% годовых (рост на 4,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 пункт по отношению к пятнице и составил 82 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 34 базисных пункта - до 135,48% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,535% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 35 базисных пунктов - до 129,61% от номинала (доходность выросла также на 2 базисных пункта, до 3,57% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов - до 112,15% от номинала, что соответствует доходности 1,955% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году опустились на 6 базисных пунктов, до 107,4% от номинала, что соответствует доходности 0,875% годовых (рост на 2,5 базисного пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 72 базисных пункта, подешевев до 127,02% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,62% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел за день на 8 базисных пунктов, до 110,84% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 2,195% годовых).

"Текущая неделя на мировом рынке процентных ставок будет достаточно волатильной, так как во вторник состоится заседание Центробанка Австралии, в среду свои решения объявит ФРС США, а в четверг свое заседание проведет Банк Англии. Безусловно, главным событием недели, которое может определить динамику всех долговых рынков в среднесрочной перспективе, будет заседание американского Федрезерва, на котором может быть объявлено о начале сворачивания программы выкупа облигаций, то есть о первых шагах к ужесточению монетарной политики. В преддверии этих важных событий мировые долговые рынки в понедельник умеренно снизились в цене, что оказало давление и на российский сегмент рынка. При этом российские еврооблигации ведут себя более устойчиво, так как высокие цены на энергоносители способствуют как росту золотовалютных резервов России, так и росту доходов бюджета, а это в свою очередь очень позитивный фундаментальный фактор для отечественных долговых бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.