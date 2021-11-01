Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых драйверов с внешних рынков

Москва. 1 ноября. Доллар слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в первую очередь, итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будут рассматриваться сроки сворачивания программы выкупа активов.

Курс доллара США составил 70,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,02 руб./EUR1, подорожав на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,26 копейки - до 75,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 2 ноября на 56,63 копейки, до 71,0863 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,11 копейки, до 82,1687 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах в ожидании итогов заседания американского Центробанка. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США завершит двухдневное заседание в среду, 3 ноября. По итогам заседания FOMC объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл следом проведет пресс-конференцию.

Данные о существенном замедлении темпов экономического роста в США заставили участников рынков сомневаться в том, что регулятор решится приступить к сворачиванию программы выкупа активов на ноябрьском заседании. Ранее некоторые представители ФРС считали, что сокращение программы выкупа активов можно начать с середины ноября, часть руководства выступала за то, чтобы подождать до декабря.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, ранее заявлял Пауэлл. По его мнению, экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга.

Согласно предварительным данным американского министерства торговли, опубликованным на прошлой неделе, экономика США в третьем квартале 2021 года увеличилась всего на 2% в пересчете на годовые темпы. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 2,7%.

Темпы экономического роста в США в третьем квартале существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 6,7% в годовом выражении. Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе дневных торгов в понедельник. Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $84,26 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,85 за баррель, что на 0,34% выше итогового значения предыдущей сессии.

Негативное влияние на рынок могла оказать новость о том, что Китай продаст бензин и дизтопливо из госрезервов для улучшения ситуации с поставками и поддержки ценовой стабильности в ряде регионов страны. Об этом сообщило Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA). Продажа автомобильного топлива из стратегических запасов будет происходить в соответствии с текущим состоянием спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов.

"...Торги в ближайшее время, вероятно, будут проходить на невысоких объемах в силу более осторожного поведения игроков в ожидании заседания ФРС, которое стартует во вторник и завершится в среду вечером. Вердикт Центробанка способен внести коррективы в динамику всех классов активов. Несмотря на то, что объявление начала сокращения покупок активов уже учтен в текущих ценах, сам факт запуска процесса ужесточения политики может негативно отразиться на фондовых рынках мира, включая российский. Однако медвежий эффект в случае с рублем будет смягчен жесткой политикой Банка России, который энергично повышает ставку и, похоже, еще поднимет стоимость заимствований до конца этого года", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Динамика рубля как рискового актива на этой неделе будет во многом определяться реакцией на итоги заседания ФРС. На наш взгляд, рынок в целом готов к началу сворачивания программы QE, но умеренного ослабления рубля и других валют EM вряд ли удастся избежать. Не менее важной для рубля будет и встреча ОПЕК+, которая задаст дальнейшее направление нефтяным котировкам. Мы видим более вероятным сценарием сохранение текущих планов по наращиванию добычи, что должно поддержать нефть и заодно рубль. И заседание ФРС, и встречу ОПЕК+ рубль будет отыгрывать лишь во второй половине недели, а до этого инвесторы, вероятно, проявят осторожность. На этом фоне мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,65% годовых.