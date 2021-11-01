BCS Express назвал 5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте. В текущий список вошли бумаги "ЛУКОЙЛа", ВТБ, "Роснефти", "Яндекса" и "Распадской".

"ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне ралли в ценах на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности, отмечают аналитики. "За счет роста нефтяных цен компания должна представить сильные финансовые результаты за II полугодие и увеличить дивиденды. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - всего по итогам 2021 года дивдоходность ожидается около 10% или чуть выше", - указывают в инвесткомпании.

Также отмечается, что в среднесрочной перспективе при сохранении позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей целью роста для цены акций "ЛУКОЙЛа" можно считать уровни 7750-8000 рублей за штуку.

В банковском секторе, по мнению экспертов, стоит обратить внимание на акции банка ВТБ. "В 2021 году финансовые результаты банка растут, чистая прибыль по итогам III квартала выросла в 5 раз г/г. Улучшение финансовых метрик обусловлено восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году. Более того, менеджмент банка обновил прогноз по прибыли на текущий год с 295 млрд руб. до более 300 млрд руб. Исходя из этого, дивиденды бумаг ВТБ в 2022 году могут достичь 0,0062 руб. на акцию, что соответствует около 11% дивидендной доходности по текущим котировкам", - пишут аналитики.

Также они обращают внимание, что в IV квартале текущего года ожидается дальнейший рост прибыли. "Член правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что с большой вероятностью цель по прибыли на 2022 год - 310 млрд руб. - будет выполнена досрочно. Позитивные перспективы позволяют ожидать подъема акций в ближайшие месяцы со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб. за штуку", - говорится в аналитическом материале.

Интерес, на взгляд экспертов, представляют и акции "Роснефти" на фоне ралли в ценах на нефть. "Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Помимо этого, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро при капитализации самой "Роснефти" в 81,8 млрд евро. В середине октября компания продала еще 5%-ную долю в проекте в пользу консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. "Восток Ойл" - долгосрочный драйвер в акциях "Роснефти", однако уже сейчас он постепенно закладывается в стоимость бумаг. На среднесрочном горизонте динамика цены акций будет сильно зависеть от конъюнктуры на рынке нефти, но, если предположить, что цены останутся около текущих уровней, то котировки бумаг "Роснефти" могут вырасти. Ориентиры - 700-750 рублей за штуку", - отмечают аналитики.

Акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления, как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех, считают в BCS Express. "По итогам III квартала выручка компании выросла в 1,5 раза, до 91,3 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Яндекс.Такси", а также "Яндекс.Маркет" - темпы роста выручки составили 83,3% и 25,4% г/г соответственно. Компания в очередной раз повысила прогноз по темпу роста выручки. На текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - аналогичная ситуация была с сегментом такси. Учитывая перспективы роста, акции компании выглядят интересными в средне- и долгосрочной перспективе несмотря на выраженный рост в последнюю неделю. На горизонте ближайших месяцев возможен подъем к 6200-6400 рублям за штуку", - отмечают в инвесткомпании.

"В последние пару недель цены на уголь в Китае скорректировались почти в 2 раза. Причиной стало заявление властей Китая о готовности к жестким мерам ценового сдерживания, комиссия по национальному развитию и реформам (NDRC) рассматривает возможность прямого вмешательства в рынок угля с целью контроля внутренних цен. "Распадская" на этих новостях была под давлением, однако на торгах понедельника котировки бумаг начали отскакивать. Низкая чувствительность акций относительно динамики сырья связана с тем, что даже после столь существенной коррекции цены для компании остаются комфортными. Более того, позиция властей Китая охладила настроения спекулянтов в угле, но не приблизила рынок к избавлению от топливного дефицита - спрос на уголь остается высоким , - пишут эксперты. - Акции "Распадской" выглядят интересными, учитывая ожидания выделения из Evraz, новую дивидендную политику и покупку "Южкузбассугля", а также в целом благоприятную рыночную конъюнктуру. В среднесрочной перспективе рост цены бумаг может продолжиться с целями 520-550 рублей за штуку".

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