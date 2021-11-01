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Минэкономразвития: подтверждение рыночного статуса экономики РФ даст позитивный сигнал российским экспортерам
01 ноября 2021 года 17:52
"Велес Капитал" снизил прогнозную цену бумаг АЛРОСА до 113 руб
Аналитики "Велес Капитала" понизили прогнозную стоимость бумаг "АЛРОСА" до 113 рублей за штуку с учетом ожидаемого циклического спада показателей и дивидендов, рекомендация - "держать", говорится в комментарии инвестиционной компании. "Финансовые и операционные показатели "АЛРОСА" достигли рекордных значений на фоне бурного восстановления мирового алмазного рынка и распродажи запасов, что обеспечило огромные полугодовые дивиденды в 2020-2021 гг. В результате динамика акций компании значительно обогнала ключевые индексы, однако, на наш взгляд, потенциал роста исчерпан. В третьем квартале 2021 года показатели "АЛРОСА" прошли верхнюю точку цикла, за которой последует охлаждение и спад продаж. В условиях низкой добычи (34-36 млн карат в 2022-2024 гг.) компании необходимо пополнить запасы на 7-11 млн карат, что создает риск значительного оттока средств в оборотный капитал и падения дивидендных выплат ниже 10 рублей на акцию. Однако даже без учета фактора запасов дивиденд не превысит 11-12 рублей на акцию (доходность 9-10%), что в условиях роста процентных ставок является отнюдь не привлекательным уровнем, - пишет эксперт инвесткомпании Василий Данилов. - Также мы отмечаем высокую оценку относительно аналогов: с форвардным EV/EBITDA 2022П 5,7х "АЛРОСА" является самой дорогой российской майнинговой компанией после "Полюса". Дополнительное давление на финансовые показатели "АЛРОСА" окажет укрепляющийся рубль. В то же время спад продаж будет частично компенсирован ростом цен в результате структурного дефицита алмазов на мировом рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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