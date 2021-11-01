Потенциал укрепления рубля к 69-70 руб./$1 на горизонте до конца 2021г остается - BCS GM

Потенциал укрепления курса рубля по отношению к доллару до уровней 69-70 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока остается, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).

"Ослабление влияния политики ЦБ на валютный курс рубля, в том числе и через снижение доли покупок валюты для ФНБ в общем объеме валютных поступлений, не только позволило рублю укрепиться, но и сделало его более зависимым от влияния других внешних факторов, прежде всего, цен на нефть. По нашему мнению, в ближайшие недели рубль будет более активно, чем ранее, реагировать на изменения в тренде нефтяных котировок. В случае снижения цен на нефть до уровней в $70-80/баррель курс рубля в ноябре может стабилизироваться в районе 71 руб./$1. На конец 2021 года мы свой прогноз не меняем: считаем, что вслед за ожидаемым нами новым повышением ключевой ставки в декабре курс рубля может подрасти до 69-70 руб./$1", - отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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