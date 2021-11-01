"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Microsoft с прогнозной ценой $335

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. до уровня $335 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальные результаты Microsoft как сильные. Выручка корпорации стабильно повышается, прогноз продаж на текущий квартал улучшен. Рассчитываем на дальнейшее ускорение роста выручки при сохранении прежних оценок динамики маржи Microsoft в среднесрочной перспективе", - отмечает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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