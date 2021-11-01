Потенциал роста цены золота в текущий момент ограничен - Sber CIB

Потенциал роста цены золота ограничен в преддверии заседания ФРС в ближайшую среду и на фоне вероятного ослабления инфляционных ожиданий из-за снижения цен на газ, уголь и нефть, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром понедельника рынок золота отыгрывал пятничные потери, торги проходили около $1785 за тройскую унцию. Инвесторы ждут производственного индекса ISM PMI в США за октябрь (эти данные, вероятно, будут оптимистичными) и отчета по расходам на строительство за сентябрь (эта статистика может разочаровать). На наш взгляд, потенциал роста цен на золото ограничен в преддверии заседания ФРС (рынок ожидает, что риторика регулятора будет жесткой) и на фоне вероятного ослабления инфляционных ожиданий из-за снижения цен на газ, уголь и нефть. Мы полагаем, что во второй половине дня котировки золота снизятся до $1775", - отмечает эксперт инвестбанка Михаил Шейбе.

При этом Шейбе полагает, что до конца недели могут появиться неблагоприятные новости для рынка золота. "По нашему мнению, высока вероятность, что после объявления решения ФРС в среду котировки упадут ниже $1750 за унцию, а если данные по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу, окажутся такими благоприятными, как прогнозируется, то цены на золото могут опуститься до $1725 за унцию и даже ниже. Рост занятости в США в октябре, скорее всего, ускорился после двух слабых месяцев, так как замедлилось распространение дельта-штамма коронавируса. Предварительные индикаторы также указывают на то, что активизировался наем в ряде отраслей, которые восстанавливаются после пандемии, а быстрый рост зарплат стимулирует возвращение к работе. Вместе с тем мы считаем, что в текущем году рынок труда в США будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось", - пишет аналитик.

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