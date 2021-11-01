"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,0595 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,0595 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 0,049 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Банк демонстрирует восстановление финансовых показателей и имеет дальнейшую перспективу роста. Кроме того, многократное повышение ключевой ставки Банком России еще не полностью заложено в котировках, что дает дополнительный стимул для роста. На текущий момент бумаги ВТБ оцениваются по основным мультипликаторам почти в два раза дешевле, чем акции Сбербанка, - указывают эксперты. - С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 0,0595 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,049 рубля риск на портфель составит 0,67%".

ВТБ - один из крупнейших банков России с контрольным пакетом, принадлежащим государству.

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