"Финам" рекомендует держать акции American Electric Power с целью $94,57

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций American Electric Power с целью $94,57, что соответствует потенциалу роста 11,64%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Американская электроэнергетическая компания American Electric Power 28 октября опубликовала результаты за III квартал 2021г. Скорректированный EPS составил $1,43 (-2,72% г/г), оказавшись ниже консенсуса $1,46. Выручка компании при этом достигла $4,6 млрд (+12,20% г/г), опередив консенсус $4,4 млрд, отмечается в комментарии.

"Одной из главных новостей квартала для AEP стала планируемая продажа подразделения Kentucky Power канадской компании Algonquin Power & Utilities за $2,846 млрд, - указывает аналитик Александр Ковалев. - Ожидается, что продажа будет завершена во II квартале 2022г после одобрения регулирующих органов. Такое решение по большей части обосновано стратегической заинтересованностью компании в зеленой энергетике и планами по декарбонизации. В течение квартала AEP продолжила реализацию своего крупнейшего ВИЭ проекта North Central Wind Energy (1,5 ГВт) в штате Оклахома, введя в эксплуатацию ВЭС Maverick (287 МВт)".

По мнению эксперта, с точки зрения операционной эффективности главным фактором давления на чистую прибыль компании стали O&M затраты, которые возросли на фоне сниженных расходов на техническое обслуживание в III квартале 2020 года. Этот неблагоприятный фактор частично компенсировался изменениями тарифных ставок в операционных компаниях и влиянием высоких температур летом 2021г. Среди других положительных трендов - рост продаж электроэнергии по двухсторонним договорам и выручки от передачи электроэнергии.

Аналитик "Финама" по результатам отчета подтверждает рекомендацию "держать" акции AEP с целевой ценой $94,57, что соответствует потенциалу 11,64% от текущих котировок.

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