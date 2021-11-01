"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Microsoft до $335

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Microsoft Corp. до $335 за штуку, подтвердив рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Microsoft представила впечатляющие квартальные результаты, - пишет старший аналитик Михаил Степанян. - Выручка корпорации выросла на 22% после 21% за апрель-июнь, на 3,1% превысив средние ожидания рынка и на 4,3% превзойдя первоначальный прогноз менеджмента. Разводненная EPS повысилась на 25%, что оказалось на 9,6% больше консенсуса аналитиков. Без учета эффекта валютных курсов рост выручки составил 20%, а прибыль на акцию увеличилась на 23%".

Операционная маржа составила 44,6% при собственном прогнозе корпорации на уровне 42,1%. CFO Microsoft объяснил сокращение операционных расходов переносом части затрат на будущие периоды. Прогноз продаж корпорации на текущий квартал предполагает их рост на 17,5%, $50,6 млрд, при рыночном консенсусе на уровне на 13,5%. Операционная маржа по итогам октября-декабря ожидается на отметке 41%.

"Мы оцениваем результаты Microsoft как сильные. Выручка корпорации стабильно повышается, прогноз продаж на текущий квартал улучшен. Мы рассчитываем на дальнейшее ускорение роста выручки при сохранении прежних оценок динамики маржи Microsoft в среднесрочной перспективе. Мы повышаем целевую цену до уровня $335, рекомендация "держать", - резюмирует Степанян.

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