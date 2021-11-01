Курс рубля в ближайшие дни останется в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля в ближайшие дни останется в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник растет на 0,13% и находится около 71,05 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Динамика рубля как рискового актива на этой неделе будет во многом определяться реакцией на итоги заседания ФРС. На наш взгляд, рынок в целом готов к началу сворачивания программы QE, но умеренного ослабления рубля и других валют EM вряд ли удастся избежать. Не менее важной для рубля будет и встреча ОПЕК+, которая задаст дальнейшее направление нефтяным котировкам. Мы видим более вероятным сценарием сохранение текущих планов по наращиванию добычи, что должно поддержать нефть и заодно рубль. И заседание ФРС, и встречу ОПЕК+ рубль будет отыгрывать лишь во второй половине недели, а до этого инвесторы, вероятно, проявят осторожность. На этом фоне мы ожидаем, что курс USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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