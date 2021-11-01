Название компании Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Activision Blizzard 5 547 руб. 43% Alphabet Inc. 210 041 руб. 12% Amazon.com Inc. 239 232 руб. 21% Apple Inc. 10 626 руб. 12% ConocoPhillips 5 284 руб. 15% Lam Research 39 978 руб. 23% Merck & Co. 6 246 руб. 15% Meta Platforms 22 953 руб. 25% Microchip Technology 5 256 руб. 28% Micron Technology 4 902 руб. 35% Microsoft Corp. 23 524 руб. 8% PayPal Holdings 16 499 руб. 40% Qualcomm Inc. 9 438 руб. 29% ServiceNow Inc. 49 497 руб. 16% Walt Disney Co. 11 993 руб. 22%

Sber CIB обновил топ иностранных акций, имеющих листинг на Мосбирже, добавив бумаги Microchip, Qualcomm и Lam Research, сообщается в комментарии инвестбанка. Microchip - американский разработчик и производитель полупроводниковых приборов. По мнению экспертов Sber CIB, в ближайшие 10 лет главными драйверами роста спроса на полупроводники будут автопром и строительство дата-центров, а треть выручки Microchip обеспечивают именно эти сегменты. 4 ноября Microchip представит финансовые результаты за III квартал текущего года. В "день инвестора" компании (8 ноября) аналитики с нетерпением ожидают от Microchip новых ориентиров по росту рентабельности бизнеса. Qualcomm Inc. - ведущий разработчик и поставщик микропроцессоров для мобильной и беспроводной связи. 3 ноября Qualcomm представит финансовые результаты за III квартал текущего года и, вероятно, поделится новыми подробностями о том, как будет входить в автомобильную отрасль, а именно в сегмент систем автономного вождения. Ранее компания планировала это сделать уже в следующем году. Lam Research - американский производитель оборудования для изготовления полупроводниковых пластин. "Рост спроса во всём мире на услуги фаундри и чипы памяти (в частности, для дата-центров) положителен для Lam Research, - пишут эксперты Sber CIB. - Так, в декабре компания запускает новую производственную площадку в штате Орегон и сможет показать ещё более высокие финансовые результаты за последний квартал текущего года (будут опубликованы во второй половине января)". Топ иностранных акций на Мосбирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.