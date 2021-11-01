"Финам" рекомендует покупать акции Exxon Mobil с целью $67,6

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $67,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Крупнейший американский нефтегазовый мейджор Exxon Mobil представил отчётность за III квартал. Выручка компании выросла на 59,7% г/г до $73,8 млрд, а чистая прибыль акционеров стала положительной и достигла $6,8 млрд. Также радует инвесторов сильное значение свободного потока в $ 6,7 млрд. Это позволило Exxon Mobil снизить чистый долг на 9,3% в квартальном выражении. Что более важно, нефтяник планирует возобновить обратный выкуп акций, начиная с 2022г. Объём байбэка составит до $10 млрд на горизонте 12-24 месяцев", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Эксперт напоминает, что ранее Exxon Mobil также увеличил размер квартального дивиденда на 1 цент до $0,88 (1,4% доходности), чтобы сохранить статус дивидендного аристократа. При этом Кауфман отмечает, что частично высокий FCF связан со скромной инвестиционной программой. Exxon Mobil был одной из основных целей инвесторов-активистов, требующих снижения инвестиций в разведку и добычу в пользу ВИЭ.

"На наш взгляд, отчётность Exxon Mobil выглядит умеренно позитивно. Возвращение байбэка было ожидаемо, но учитывая, что ещё в прошлом квартале менеджмент заявлял о необходимости усиливать баланс, а не увеличивать выплаты акционерам, это в любом случае позитив. При этом в целом финансовые показатели оказались близки к ожиданиям рынка, что ограничивает реакцию акций", - резюмирует аналитик "Финама".

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