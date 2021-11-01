BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "М.Видео", отмечается в комментарии инвесткомпании.

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить 35 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2021г, сообщается в комментарии. Общая сумма выплат может составить 6,292 млрд руб. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 16 декабря 2021г.

"Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании - 14 декабря. Это значит, что, если вы купили акции "М.Видео" сегодня по цене 589,7 руб., то текущая дивидендная доходность может составить около 5,9%. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 3 декабря 2021г", - пишет аналитик Дмитрий Пучкарев.

На взгляд эксперта, рекомендация по дивидендам соответствует ожиданиям и дивидендной политике компании.

"Новость умеренно позитивна с точки зрения влияния на котировки, так как решение по дивидендам принималось довольно долго, учитывая, что это выплаты по итогам I полугодия. Рекомендация СД должна напомнить участникам рынка о привлекательной дивидендной доходности акций и стимулировать восстановление бумаг. Следующие дивиденды ожидаются по итогам 2021г, ориентируясь на выплаты предыдущего года, в конце мая. Выплаты прогнозируются вблизи уровней I полугодия, а дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может достичь 10-12%. Долгосрочный взгляд на акции "М.Видео" умеренно позитивный", - пишет Пучкарев.

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