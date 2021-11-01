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01 ноября 2021 года 11:33

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индекс Мосбиржи превысил 4180п во главе с TCS Group

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне сокращающей утренние потери нефти (январская Brent торгуется выше $83,5 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 4180 пунктов во главе с бумагами TCS Group на фоне ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4182,32 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1853,54 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 71,08 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+3,4%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2021 года по РСБУ выросла в 2,4 раза, до 123,3 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка и себестоимость выросли в 1,7 раза: до 761,66 млрд рублей и 551,12 млрд рублей соответственно.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что слабость цен на нефть может привести к возврату продавцов на российский рынок акций, что в перспективе может привести к дальнейшему снижению индекса МосБиржи в направлении к уровню 4100 пунктов.

В понедельник будут опубликованы окончательные данные по PMI и ISM в США за октябрь, однако их существенный пересмотр не ожидается. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию ФРС США, которое состоится в среду. Ужесточение тональности регулятора может усилить нервозность инвесторов. В пятницу выйдут данные по числу новых рабочих мест вне с/х США, а также данные по безработице, которые могут оказать рынку существенную поддержку на фоне улучшения ситуации на рынке труда.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что на заседании Федрезерва, скорее всего, будет объявлено о сокращении программы покупки активов. Ноябрьское заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится во вторник-среду, заявление по итогам встречи станет предпоследней в этом году возможностью для ЦБ объявить официальные планы по началу сокращения количественного смягчения. В течение последних полутора лет центральный банк покупал $120 млрд в месяц в виде ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и казначейских облигаций в качестве одного из основных инструментов поддержки экономики во время пандемии. Инвесторы также будут ждать дополнительных данных о восстановлении экономики США в ежемесячном отчете министерства труда по занятости в конце этой недели.

В фокусе внимания российских инвесторов после пятничных отчетов и заявлений находятся акции Сбербанка, ВТБ, "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосбиржи". Сбербанк (MOEX: SBER) хорошо отчитался за 3 квартал (прибыль выросла на 28%), по итогам года прибыль должна составить не менее 1,2 трлн руб. - это предполагает годовой дивиденд в размере 26,6 руб. на обыкновенные акции (дивдоходность 7,2%) и "префы" (7,9%). Впрочем, данная новость является нейтральной для котировок акций банка. В свою очередь, руководство ВТБ сообщило, что намерено выделить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли по МСФО, разбив платеж на две части. Новости были негативно расценены инвесторами, бумаги ВТБ выглядят слабее рынка, отмечает Кабаков.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на прошлой неделе рынок акций выглядел намного хуже западных аналогов, что связано не столько с небольшим снижением цен на сырье, сколько с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. Высокая ставка не только заставит многих инвесторов увеличивать вложения в безрисковые облигации и депозиты, но и повысит стоимость заимствований для бизнеса.

Эти негативные факторы будут еще долго довлеть над рынком, и ему нужен мощный драйвер, чтобы возобновить устойчивый рост, но такового пока не наблюдается.

Тем не менее, рынок акций РФ выглядит технически перепроданным, отскок ему необходим хотя бы на закрытии "шортов" спекулянтами. С утра внешний фон можно назвать умеренно позитивным, но настроения омрачаются снижением нефти. Текущий рост стоит рассматривать именно как отскок, делать новых среднесрочных покупок не рекомендуется.

Немного настораживает картина по американскому индексу S&P 500, который растет 4 недели подряд и желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока драйвером подъема выступают очень сильные отчетности крупнейших эмитентов, но скоро этот фактор перестанет действовать. От Федрезерва ждут объявления о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка, но это уже заложено в рыночные котировки акций. К сильной просадке может привести решение ФРС сокращать выкуп темпами более $15 млрд в месяц.

Ослабление рубля - это всегда рост инфляции, для попытки подавления которого ЦБ РФ будет и дальше увеличивать ставку. Пока складывается впечатление, что повышение ставки приведет к удушению несырьевой экономики и рынка акций, но не остановит рост цен. В связи с этим рекомендуется искать момент и начинать сокращать среднесрочные позиции по акциям в расчете купить их дешевле перед рождественским ралли, считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,3% и обновили максимумы, при этом S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года (в октябре Dow вырос на 5,8%, S&P 500 - на 6,9%, Nasdaq - на 7,2%).

Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов - даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок. Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Ожидается, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в этот индикатор, увеличилась на 38,6% в годовом выражении.

В Азии в понедельник также преобладал рост индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

В Японии в воскресенье прошли парламентские выборы, на которых коалиция либерально-демократической партии получила большинство мест в парламенте страны. Инвесторы ожидают, что после выборов премьер-министр Фумио Кисида и его команда разработают пакет экономических мер, предполагающий увеличение госрасходов и меры по стимулированию роста.

Инвесторы в Гонконге по-прежнему обеспокоены ситуацией в секторе недвижимости Китая и темпами экономического восстановления страны.

Розничные продажи в Германии в сентябре упали на 2,5%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%.

На нефтяном рынке цены постепенно отыгрывают утренние потери, инвесторы ожидают очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,59 за баррель (-0,2% и +0,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $83,26 за баррель (-0,4% и +0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели WTI подешевела на 0,2%, до этого цена завершала "в плюсе" девять недель подряд, чего не происходило по крайней мере с апреля 1983 года, отмечает MarketWatch. Котировки Brent за минувшую неделю опустились на 1,3%. За октябрь цена Brent увеличилась на 7,5%, WTI - более чем на 11%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+19,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+11,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), "Сегежа групп" (+7,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+0,7%).

Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%, до 609 рублей) выросли на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 35 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 6,292 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (+1,6% ГДР) (управляет сетью клиник "Мать и дитя") за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 44% год к году - до 18,2 млрд рублей, сообщила компания. Чистый долг группы за этот период снизился на 47%, до 1,57 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,7%) по РСБУ в январе-сентябре 2021 года составила 11,63 млрд руб. после 8 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Показатель EBITDA за период также увеличился - с 20,5 до 25 млрд руб.

Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4,6%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-3,5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 18,59 млрд рублей (из них 4,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,46 млрд рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
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