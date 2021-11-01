Рубль возобновит плавное укрепление в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Рубль возобновит плавное укрепление в ближайшее время и к концу года составит 68-70 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Пятничное снижение рубля на 1% во многом определило его итоги за неделю, среди ЕМ валют - это четвёртый худший результат. Но с начала года рубль прибавляет 4,7%, оставаясь абсолютным лидером. Все основные факторы поддержки, с нашей точки зрения, остаются, невзирая на завершение регулярных налоговых выплат: высокие цены на сырьё, сильный платежный баланс и максимальный с начала 2020г показатель 3М carry-to-risk (отношение 3 мес. % ставки к ожидаемой опционной волатильности), который, попросту говоря, показывает привлекательность рубля и рублёвых ставок", - пишет Полевой.

По мнению эксперта, неожиданно резкий разворот курса после достижения 69,20 руб./$1 объясняется снижением предложения валюты от экспортеров и возможной конвертацией выплаченных дивидендов. Этот фактор вряд ли окажет продолжительное влияние, поэтому по мере его исчерпания рубль возобновит плавное укрепление и к концу года составит 68-70 руб./$1.

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