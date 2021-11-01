Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 71-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 81,9-83 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"1 ноября мировые валюты растут, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 71-72 руб. в паре с долларом и на уровне 81,9-83,0 руб. в паре с европейской валютой. Нефтяные котировки перешли к умеренному росту после двух дней падения на фоне информации о росте запасов сырья в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,37 за баррель (+0,06%), цена декабрьских контрактов на нефть марки WTI составила $82,9 за баррель (+0,17%). Всего по итогам недели 25-29 октября котировки снизились в пределах 1%", - отмечает Бадьянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.