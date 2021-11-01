Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2-5 б.п. на этой неделе - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2-5 б.п. на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Заседания Центробанков США, Англии, Австралии на этой неделе будут в центре внимания инвесторов. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми Центробанками в ближайшее время продолжит оказывать давление на глобальный и российский рынок облигаций. Также важным фактором для сегмента рублевых облигаций на этой неделе будет статистика по инфляции в РФ. Риски ускорения темпов роста потребительских цен выше 8% будут сдерживать спрос на рублевые облигации. В складывающейся конъюнктуре сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2-5 б.п.," - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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