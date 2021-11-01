Идея дня: стоит обратить внимание на акции E.ON - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции E.ON, для которых климатический саммит ООН может стать краткосрочным катализатором роста, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Климатический саммит ООН начался в воскресенье и может стать самой важной встречей, связанной с ESG, за последнее время. Ключевая тема - как ускорить переход к экономике с нулевым уровнем выбросов углерода. Климатический саммит может стать краткосрочным катализатором для компаний с проектами в области возобновляемой энергетики. Нам кажется интересным E.ON - компания поставляет 100% возобновляемой энергии потребителям в Великобритании и подключена к 20% станций возобновляемой энергетики в Европе", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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