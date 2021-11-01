Вероятны попытки укрепления рубля до уровня ниже 71 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Вероятны попытки укрепления рубля до уровня ниже 71 руб./$1 в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро понедельника создает слабопозитивный фон для национальной валюты, несмотря на находящийся под давлением нефтяной рынок, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на фондовый рынок США торгуются в плюсе. Отметим и вышедшую статистику по деловой активности в промсекторе Китая, которая оказалась выше ожиданий, что может подогреть аппетит инвесторов к риску. Мы ожидаем, что в понедельник пара доллар-рубль постарается вернуться ниже отметки 71 руб./$1, однако не исключаем, что в случае преобладания консервативных настроений перед заседанием ФРС, которое будет проходить 3 ноября, пара может подобраться к верхней границе диапазона 70-71,5 руб./$1".

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