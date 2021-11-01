Рубль, скорее всего, удержится у отметки 71 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Рубль, скорее всего, удержится у отметки 71 руб./$1 в понедельник, говорится в комментарии Sber CIB.

Рубль в пятницу ослаб на 1%, до 71 руб./$1 на фоне глобального укрепления доллара и повышенного спроса на иностранную валюту перед выходными. Этот спрос, по мнению аналитиков Sber CIB, может сохраниться в преддверии ноябрьских праздников, а доллар - укрепиться ещё больше перед заседанием ФРС США 2-3 ноября. Однако в понедельник рубль, скорее всего, удержится у отметки 71 руб./$1.

Фьючерсы на мировые фондовые индексы в понедельник утром в основном в плюсе. Российский рынок акций, на взгляд экспертов, может начать торги ростом.

Аналитики Sber CIB считают, что цены на нефть могут подняться до $84 за баррель, а доходность рублевого долга - вырасти при низкой активности рынка.

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