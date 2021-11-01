Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в понедельник в фокусе будут финрезультаты "Мосэнерго" и доклад ЦБ РФ:

- "Мосэнерго" представит финансовые результаты.

- ЦБ РФ опубликует ежемесячный доклад по денежно-кредитной политике.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.