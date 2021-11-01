Акции Pfizer, Qualcomm и Moderna будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Pfizer, Qualcomm и Moderna будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Аналитик напоминает, что фармкомпания Pfizer Inc. представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза - EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный - 20,3%.Котировка на пятницу - $43,3. Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе - опуститься к $41", - указывает Холоденко.

Чипмейкер Qualcomm Inc. представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). "За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Максимальный - 24%.Котировка на пятницу - $133. Ближайшее сопротивление - $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116".

Биотехнологическая компания Moderna Inc. представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. "Год назад убыток на акцию составил -$0,43, - напоминает аналитик. - За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный - 19%.Котировка на пятницу - $342,6. Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка - $300-294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417-420".

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