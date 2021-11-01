Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник в диапазоне 4140-4160п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4140-4160 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4140-4160 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4130, 4120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4170, 4190 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, полагает эксперт. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, считает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация октябрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM (17:00 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.