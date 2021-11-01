Пока нет драйвера для возобновления устойчивого роста акций РФ - "Алор Брокер"

Пока нет мощного драйвера для возобновления устойчивого роста акций РФ, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Всю прошлую неделю российский рынок акций торговался намного хуже западных аналогов. Причина этого кроется не столько в небольшом снижении цен на сырье, сколько в ужесточении денежно-кредитной политики Банка России. Высокая ставка не только заставит многих инвесторов увеличивать вложения в безрисковые облигации и депозиты, но и повысит стоимость заимствований для бизнеса. Эти негативные факторы будут еще долго довлеть над рынком, и ему нужен мощный драйвер, чтобы возобновить устойчивый рост, но такового пока не наблюдается", - отмечает Антонов.

По мнению эксперта, сейчас российский рынок акций выглядит технически перепроданным. "Отскок просто необходим хотя бы на закрытии шортов спекулянтами. Не исключено, что его мы увидим в понедельник. С утра внешний фон можно назвать умеренно позитивным: на 0,1% растут американские фьючерсы, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Правда, немного, в пределах 0,3%, падает нефть. Но сегодняшний рост, если он будет, стоит рассматривать именно как отскок, делать новых среднесрочных покупок не советуем. Спекулятивно можно попробовать прикупить нефтянку, Сбер и "Норникель", - указывает аналитик инвесткомпании.

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