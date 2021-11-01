01 ноября 2021 года 09:39
Утренние прогнозы: вероятен нейтральный старт торгов акциями РФ в понедельник
Аналитики полагают, что торги акциями РФ в понедельник, скорее всего, начнутся нейтрально.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в понедельник с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $83,5/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы. В начале недели чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтяников".
Промсвязьбанк (Владимир Словьев): "В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключаем некоторого отскока индекса Мосбиржи от текущих уровней в начале торгов, однако слабость цен на нефть может привести к дальнейшему снижению индекса к уровню 4100 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4140-4160 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4130, 4120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4170, 4190 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, полагает эксперт. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сейчас российский рынок акций выглядит технически перепроданным. Отскок просто необходим хотя бы на закрытии шортов спекулянтами. Не исключено, что его мы увидим в понедельник. С утра внешний фон можно назвать умеренно позитивным: на 0,1% растут американские фьючерсы, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Правда, немного, в пределах 0,3%, падает нефть. Но сегодняшний рост, если он будет, стоит рассматривать именно как отскок, делать новых среднесрочных покупок не советуем. Спекулятивно можно попробовать прикупить нефтянку, Сбер и «Норникель»".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
01 ноября 2021 года 19:40
Москва. 1 ноября. Доллар развернулся вверх, евро усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будут рассматриваться сроки сворачивания программы выкупа активов. читать дальше
.
01 ноября 2021 года 19:19
Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ начал ноябрь с уверенного подъема вслед за внешними фондовыми площадками и развернувшейся к росту нефтью (январская Brent протестировала $85 за баррель); индекс МосБиржи превысил 4220 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в росте лидировали бумаги банков и нефтегазового сектора. читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:54
Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровней 71,55-71,62 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин.
"Рубль во второй половине сессии в понедельник стал планомерно сдавать позиции, выйдя в ощутимый минус, хотя ситуация на мировых рынках... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:37
Москва. 1 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной динамикой цен базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях скорого начала ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:33
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте. В текущий список вошли бумаги "ЛУКОЙЛа", ВТБ, "Роснефти", "Яндекса" и "Распадской".
"ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне ралли в ценах на нефть, а... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:16
Текущую коррекцию котировок акций Apple Inc. и Amazon.com Inc. можно использовать для формирования или увеличения позиций на долгосрочную перспективу, полагает руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов.
"Компания Apple - "жертва" дефицита полупроводников. В следующем квартале... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:52
Аналитики "Велес Капитала" понизили прогнозную стоимость бумаг "АЛРОСА" до 113 рублей за штуку с учетом ожидаемого циклического спада показателей и дивидендов, рекомендация - "держать", говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Финансовые и операционные показатели "АЛРОСА" достигли... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:34
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-03, АФК Система-001Р-13, "РусАл Братск" БО-001Р-03, ОФЗ-ИН 52001 и РЕСО Лизинг БО-П-06, отмечается в комментарии инвесткомпании.
"Распродажи на рынке ОФЗ... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:12
Потенциал укрепления курса рубля по отношению к доллару до уровней 69-70 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока остается, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).
"Ослабление влияния политики ЦБ на валютный курс рубля, в том числе и через снижение доли покупок валюты для ФНБ... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 16:49
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 10,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Если смотреть на акции "Газпрома" в целом, то мы настроены нейтрально по отношению к ним.... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 16:28
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. до уровня $335 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Мы оцениваем квартальные результаты Microsoft как сильные. Выручка корпорации стабильно повышается, прогноз продаж на... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 16:09
Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку перспектив акций "Московской биржи", сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Результаты "Московской биржи" за 3К21 по МСФО соответствуют консенсус-прогнозу, их влияние на динамику цены акций нейтральное. Динамика комиссионных доходов... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 15:43
Потенциал роста цены золота ограничен в преддверии заседания ФРС в ближайшую среду и на фоне вероятного ослабления инфляционных ожиданий из-за снижения цен на газ, уголь и нефть, говорится в комментарии Sber CIB.
"Утром понедельника рынок золота отыгрывал пятничные потери, торги проходили около... читать дальше
.
01 ноября 2021 года 15:40
Москва. 1 ноября. Доллар слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в первую очередь, итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будут рассматриваться сроки сворачивания программы выкупа активов. читать дальше
.
01 ноября 2021 года 15:24
Вероятно сохранение высокой волатильности в классических ОФЗ в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".
"Прошлая неделя оказалась крайне тяжелой для классических ОФЗ: рост доходностей на 50-70 б.п. в коротких и средних бумагах и 30-40 б.п. в длинных. Основные причины - переоценка... читать дальше
.