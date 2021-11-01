Утренние прогнозы: вероятен нейтральный старт торгов акциями РФ в понедельник

Аналитики полагают, что торги акциями РФ в понедельник, скорее всего, начнутся нейтрально.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в понедельник с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $83,5/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы. В начале недели чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтяников".

Промсвязьбанк (Владимир Словьев): "В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключаем некоторого отскока индекса Мосбиржи от текущих уровней в начале торгов, однако слабость цен на нефть может привести к дальнейшему снижению индекса к уровню 4100 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4140-4160 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4130, 4120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4170, 4190 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, полагает эксперт. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сейчас российский рынок акций выглядит технически перепроданным. Отскок просто необходим хотя бы на закрытии шортов спекулянтами. Не исключено, что его мы увидим в понедельник. С утра внешний фон можно назвать умеренно позитивным: на 0,1% растут американские фьючерсы, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Правда, немного, в пределах 0,3%, падает нефть. Но сегодняшний рост, если он будет, стоит рассматривать именно как отскок, делать новых среднесрочных покупок не советуем. Спекулятивно можно попробовать прикупить нефтянку, Сбер и «Норникель»".