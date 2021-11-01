Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу на рекордных максимумах, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний за третий квартал. Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов - даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков. Ожидается, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в этот индикатор, увеличилась на 38,6% в годовом выражении.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в плюсе в ходе первой сессии ноября. Исключением является лишь гонконгская биржа, где инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в секторе недвижимости Китая и темпами экономического восстановления страны. Южнокорейский Kospi к 8:15 МСК прибавил 0,4%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,62%.

В Японии в воскресенье прошли парламентские выборы, на которых коалиция либерально-демократической партии получила большинство мест в парламенте страны. Инвесторы ожидают, что после выборов премьер-министр Фумио Кисида и его команда разработают пакет экономических мер, предполагающий увеличение госрасходов и меры по стимулированию роста.

В свою очередь цены на нефть снижаются в понедельник в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе. Запасы бензина в США существенно упали, а резервы нефти на терминале в Кушинге находятся близко к критически низким уровням, что, возможно, вызывает вопрос о необходимости наращивания добычи странами ОПЕК+. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 0,35% - до $83,43 за баррель. В пятницу их цена выросла на 0,1% и составила $83,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 0,53% - до $83,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 0,9% и составила $83,57 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,694 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,964 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций приостановили снижение и продемонстрировали уже смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 октября снизился всего на 0,015% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,005%, поднявшись до 723,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,4%), "Роснефть-001Р-04" (+0,27%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,46%), "Мегафон БО-001Р-03" (-0,34%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк 28 октября полностью разместил инвестиционные облигации серии 001P-01 на 500 млн рублей со сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к обыкновенным акциям Сбербанка (MOEX: SBER). "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее банк на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Охта групп" с 16:00 29 октября до 18:00 МСК 11 ноября проводит сбор заявок на облигации серии БО-П02. Срок обращения выпуска - 3 года, объем - до 1 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 12,5% годовых. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2020 года.

Росэксимбанк установил ставку 13-17-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 9,3% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года.