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01 ноября 2021 года 09:40

Рынок акций США на рекордных уровнях, нефть дешевеет

Индексы США закрылись на рекордных уровнях, S&P 500 и Nasdaq показали лучший результат за месяц с ноября 2020г. Рынки акций Азии открыли первые торги ноября в зеленой зоне, за исключением Гонконга. Цены на нефть снижаются, Brent - выше $83,5 за баррель.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу на рекордных максимумах, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года.

В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний за третий квартал.

Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов - даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок, пишет CNBC.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Ожидается, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в этот индикатор, увеличилась на 38,6% в годовом выражении.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что падение доходов населения США в сентябре превысило прогноз.

Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Exxon Mobil (SPB: XOM) выросли на 0,25%. Крупнейшая нефтегазовая компания США завершила третий квартал с чистой прибылью благодаря росту цен и продаж, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) прибавили в цене 1,2%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США в третьем квартале 2021 года вернулась на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль и выручка существенно превзошли прогнозы на фоне скачка цен на нефть и природный газ.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) опустились на 6,3%. Американская компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила выручку в четвертом квартале 2021 финансового года на 31%, до рекордного уровня, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 2,2%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер зафиксировал более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки в третьем квартале на фоне беспрецедентных проблем в глобальных цепочках поставок и нехватки рабочей силы.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 1,8%. Технологическая компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 29%, до рекордного для этого периода значения, однако показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 89,08 пункта (0,25%) и составил 35819,56 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,96 пункта (0,19%) - до 4605,38 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 50,27 пункта (0,33%) и составил 15498,39 пункта.

За месяц Dow вырос на 5,8%, S&P 500 - на 6,9%, Nasdaq - на 7,2%.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в плюсе в ходе первой сессии ноября. Исключением является лишь гонконгская биржа, где инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в секторе недвижимости Китая и темпами экономического восстановления страны.

Японский Nikkei 225 к 8:05 мск вырос на 2,4%.

В Японии в воскресенье прошли парламентские выборы, на которых коалиция либерально-демократической партии получила большинство мест в парламенте страны.

Инвесторы ожидают, что после выборов премьер-министр Фумио Кисида и его команда разработают пакет экономических мер, предполагающий увеличение госрасходов и меры по стимулированию роста.

Котировки акций крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. прибавляют 3,8%, бумаги инвестгруппы SoftBank Group Corp. дорожают на 2,5%.

Капитализация производителя чипов Advantest Corp. увеличивается на 6,2%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 5,2%. Стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp. растет на 1,8%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,9%, Mazda Motor Corp. - на 2,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:15 мск прибавил 0,4%.

Объем экспорта Южной Кореи в октябре вырос на 24% по сравнению с прошлым годом, до $55,55 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения на 27,9%.

Южнокорейский экспорт растет по итогам 12 месяца подряд, поддерживаемый сильным спросом на полупроводниковую продукцию, оборудование, продукцию нефтехимической отрасли и сталелитейной промышленности. Однако поставки автомобилей за рубеж не оправдали ожиданий, главным образом из-за дефицита компонентов.

Объем импорта вырос на 37,8% в годовом выражении, до $53,86 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 41%.

Таким образом профицит торгового баланса Южной Кореи в октябре составил $1,69 млрд при прогнозе экспертов в $2,10 млрд.

Акции производителя микросхем Samsung Electronics прибавляют 0,9%, его конкурента SK Hynix Inc. - на 2,9%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. дорожают на 0,2%, другого представителя отрасли Kia Corp. дешевеют на 0,8%.

Гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%.

Котировки бумаг китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. падают более, чем на 2%.

Бумаги техкомпании Meituan дешевеют на 0,5%, Alibaba и Tencent Holdings - на 2,1%.

Капитализация нефтегазовой CNOOC Ltd. уменьшается на 1,2% на фоне снижения цен на нефть.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%.

Акции австралийского банка Westpac Banking Corp. дешевеют на 7,4%. Банк по итогам фингода более чем вдвое увеличил чистую прибыль и планирует запустить программу обратного выкупа акций объемом 3,5 млрд австралийских долларов ($2,63 млрд).

Бумаги горнодобывающей Rio Tinto Ltd. дорожают на 0,8%, BHP Group Ltd. дешевеют на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Запасы бензина в США существенно упали, а резервы нефти на терминале в Кушинге находятся близко к критически низким уровням, что, возможно, вызывает вопрос о необходимости наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечают аналитики ANZ.

"Я не думаю, что ОПЕК изменит свои планы на следующем заседании, что окажет поддержку рынку в краткосрочной перспективе", - полагает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК подешевели на $0,18 (на 0,22%) - до $83,54 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,06 (на 0,1%) и составила на закрытие $83,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,34 (на 0,41%) - до $83,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,76 (на 0,9%) и составила $83,57 за баррель.

По итогам всей прошлой неделе WTI подешевела на 0,2%. До этого цена данной нефти завершала "в плюсе" девять недель подряд, чего не происходило по крайней мере с апреля 1983 года, отмечает MarketWatch.

Котировки Brent за минувшую неделю опустились на 1,3%.

За октябрь цена Brent увеличилась на 7,5%, WTI - более чем на 11%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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