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29 октября 2021 года 19:30

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром, почти растеряв месячный прирост Мосбиржи

Москва. 29 октября. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за внешними фондовыми площадками, где настроения ухудшились после слабых квартальных отчетов Amazon и Apple; также забуксовала в росте нефть (Brent торгуется у $84 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился до 4150 пунктов, в лидерах отката выступили бумаги "АЛРОСА" и "Магнита".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4150 пунктов (-1%, в течение сессии индекс падал ниже 4120 пунктов), индекс РТС - 1843,83 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 70,92 рубля (+0,71 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,1-1,8%, по итогам октября прирост индикаторов сократился до 1,1-3,7% соответственно.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (-3,5%), "Магнита" (-3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Московской Биржи" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам III квартала 2021 года получила 6,74 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 20,4% больше, чем в июле-сентябре 2020 года, говорится в сообщении биржи. Это чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", который базировался на прогнозах восьми инвестиционных компаний и банков. Согласно ему, чистая прибыль биржи по МСФО в третьем квартале выросла на 21,6%, до 6,8 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль выросла на 12%, до 20,54 млрд рублей, следует из отчета компании.

"Мосбиржа" также обновила прогноз по операционным расходам на 2021 год: рост OPEX составит 18-21% против прогноза в августе в 13-20%, говорится в сообщении биржи.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне отката промышленных металлов и неудачных попыток нефти ликвидировать локальные потери. Потеряли в цене бумаги угольщиков на фоне продолжающегося падения цен на уголь в Китае, также существенный вклад в слабость рынка внес финансовый сектор, которому предстоит провести негативную переоценку своих вложений в облигации на фоне роста их доходностей в свете роста ставок ЦБ РФ.

Комиссия по реформам и развитию КНР считает, что остается дополнительное пространство для снижения цен на уголь, поскольку себестоимость его добычи существенно ниже цен на спотовом рынке.

Акции "Московской биржи" также не смогли удержаться в "плюсе", хотя отчет за III квартал стоит признать вполне сильным. Скорректированная чистая прибыль выросла на 19,4%, до 6,7 млрд рублей, а число розничных инвесторов на "Мосбирже" уже превышает 15 млн человек.

В целом на рынке акций РФ складывается коррекционная волна с целями 4050-4080 пунктов по индексу МосБиржи. Данное движение сформировалось после неудачного обновления максимума 4292 пункта. Рынок дважды пытался приблизиться к данной отметке, но каждая попытка оказывалась слабее предыдущей. Вероятно, на предстоящей неделе рынок будет слабым в ожидании решений ФРС США по монетарной политике. Лишь после этого стоит рассчитывать на возвращение восходящей динамики. Впрочем, при росте доходностей ОФЗ и вероятных налоговых льготах на инвестиции в долгосрочные долговые бумаги привлекательность рынка акций будет снижаться.

Рынки Европы и США просели под негативным впечатлением от квартальных результатов Amazon и Apple. Обе компании показали существенный рост показателей, но даже он оказался недостаточным, чтобы превзойти прогнозы Wall Street. Более того, Amazon ждет далеко не самый лучший IV квартал из-за проблем с логистикой. На этом фоне наиболее слабым был технологичный сектор из-за растущих опасений, что схожие проблемы с логистикой могут оказаться на пути многих других компаний, если уж гиганты не справляются со сложностями рынка. "Осечки" столь крупных компаний часто становятся поводом для пересмотра ожиданий, а это может повлиять на рынок гораздо сильнее, чем ожидания действий ФРС.

Важной цифрой дня для Европы стали данные по инфляции в еврозоне. Возможно, что председателю ЕЦБ Кристин Лагард придется поменять свою "голубиную" позицию, так как рост цен в октябре ускорился до 4,1% при ожиданиях 3,7%. Впрочем, многие относят это на счет крайне высоких цен на газ, а вместе с ними на электричество. Если динамика снижения стоимости газа сохранится в ноябре, то показатель инфляции также может существенно замедлиться.

Новости из ОПЕК+ оказывают нефти поддержку. Источники в Алжире утверждают, что участники соглашения ОПЕК+ вряд ли пойдут на увеличение добычи в декабре из-за существующих рисков для спроса. Встреча участников соглашения состоится 4 ноября. Иран также сообщает, что переговоры по ядерной сделке возобновятся в конце ноября. Пока рано говорить о каком-либо прогрессе, но сам факт возобновления переговоров вновь добавляет иранский фактор в уравнение будущей цены нефти.

В Европе газ стоит уже более чем вдвое дешевле максимальных значений. Частично на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который предписал "Газпрому" начать заполнять европейские ПХГ после восстановления запасов в российских хранилищах, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций в конце недели развивал нисходящую коррекцию на фоне ухудшения внешних настроений, ценовой неуверенности нефти и фактора пятницы.

Хотя крупнейший застройщик КНР Evergrande и избежал официального дефолта, трудную ситуацию с долгами в этом секторе китайской экономики имеет ряд других заметных игроков, так что угроза системного кризиса еще существует и продолжит довлеть над общим сантиментом. Также сдержанность покупателей объясняется ожиданиями действий регуляторов. Вероятное объявление ФРС на будущей неделе о начале сворачивания скупки активов приведет к усилению доллара на внешней арене, что способно оказать давление на всю группу рисковых активов. Впрочем, это давление вряд ли будет большим, если объявленные параметры и сроки сворачивания QE будут соответствовать или будут мягче, чем ожидают на рынках.

В понедельник интерес представляют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США за октябрь, а также финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей за III квартал. Ожидается сдержанная смешанная динамика на старте ноября, индекс МосБиржи будет двигаться в пределах 4100-4200 пунктов.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что усилению тенденции к фиксации прибыли способствовали ожидания насыщенных событий начала ноября (заседания ФРС, ОПЕК+). Коррекционные настроения на российском фондовом рынке в начале ноября могут сохраниться, что выльется в откат индекса МосБиржи под отметку 4100 пунктов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи может продолжить снижение, поддержка расположена чуть выше уровня 4050 пунктов. Недельное снижение нефти пока носит характер коррекции, поводом для которой стала не очень хорошая статистика по запасам нефти в США и ожидания возобновления переговоров Ирана и Евросоюза по ядерной сделке. Однако принципиально ситуация на рынке углеводородов не меняется: дефицит топлива в мире остается высоким, ОПЕК+ пока не планирует наращивать добычу сверх плана. Техническая картина по нефти может ухудшиться, если котировкам Brent удастся закрепиться ниже отметки $83,8 за баррель - при таком сценарии не исключен спуск в район $80 за баррель.

Лучше рынка в среднесрочной перспективе обещают быть бумаги золотодобытчиков, поскольку уход инвесторов от риска спровоцирует повышение спроса на золото. Пока же котировки золота не смогли закрепиться выше отметки $1800 за унцию, отмечает Антонов.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,7%), Европа вечером отыграла часть дневных потерь (индексы DAX, FTSE просели на 0,1-0,2%, CAC 40 вырос на 0,4%), нет единого вектора в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%, Dow подрос на 0,1%).

Выручка Apple за IV финквартал не оправдала ожиданий экспертов главным образом из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

ВВП Германии в III квартале вырос на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,5% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%, сообщает Trading Economics.

По данным Минторга США, доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта и аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

Индекс производственной активности Чикаго в октябре вырос до 68,4 пункта при прогнозах снижения до 63,7 пункта с сентябрьского уровня 64,7 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу консолидировались, несмотря на ожидания дальнейшего падения глобальных запасов сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,33 за баррель (+0,01% и -0,3% в среду), декабрьская цена WTI - $82,72 за баррель (-0,1% и +0,2% накануне).

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось. К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-9,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-6,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5,7%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-5,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+8,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+6,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,7% и +5,6% "префы"), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,24 млрд рублей (из них 23,99 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 17,73 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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