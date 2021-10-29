Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 29 октября. Доллар растет, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу вечером вслед за их движением на Forex; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 70,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,95 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,4 копейки - до 75,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро вслед за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление к большинству мировых валют в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 2-3 ноября. Инвесторы не исключают, что регулятор все же может приступить к сворачиванию программы выкупа активов уже в ноябре.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, ранее заявлял председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. По его мнению, экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга.

Рост экономики США в июле-сентябре замедлился до 2% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 6,7% во втором квартале, сообщило министерство труда страны в четверг. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков на уровне 2,7%, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Падение доходов американцев произошло впервые с мая и было обусловлено, в первую очередь, снижением социальных выплат, в том числе пособий по безработице. Расходы населения, которые являются ключевым фактором роста крупнейшей экономики мира, поднялись по итогам второго месяца подряд.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics. Тем не менее, индекс остается близко к минимальному уровню за последние десять лет.

Негативное влияние на настроения американцев оказывают перспективы сохранения высоких темпов роста потребительских цен и снижения доверия к экономической политике правительства. Позитивными факторами являются рост доходов и улучшение ситуации с коронавирусом.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. ЕЦБ не стал менять объем антикризисной программы выкупа активов PEPP, оставив его на уровне 1,85 трлн евро, но подчеркнул, что благоприятные финансовые условия в экономике еврозоны могут поддерживаться при более умеренных, чем во втором и третьем квартале текущего года, темпах выкупа активов.

ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

Экономика Франции в третьем квартале выросла на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 2,1%, сообщает Trading Economics.

Экономика Германии в третьем квартале 2021 года увеличилась на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 2,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2021 года выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 3,7%. Эксперты в среднем прогнозировали рост экономики на 2% относительно второго квартала 2021 года и на 3,5% к третьему кварталу 2020 года.

Рост потребительских цен в еврозоне в октябре ускорился до 4,1% - максимума с лета 2008 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в октябре до 3,7%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть возобновили слабый рост в пятницу вечером, но завершают неделю в минусе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $84,37 за баррель, что на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,9 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

За неделю Brent может потерять около 1,3%, продемонстрировав первый недельный спад с августа, WTI может снизиться примерно на 1%.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль в пятницу вечером теряет чуть более 1% после достижения котировками пары "доллар-рубль" отметки 69,4 руб./$1 в среду. "Давление на рубль оказывает окончание налогового периода, а также бегство инвесторов из рублевых долговых инструментов на фоне повышенной неопределенности со стороны дальнейших шагов ЦБ, который в прошлую пятницу неожиданно повысил ставку сразу на 75 б.п., до 7,5%. Сегодня продажи ОФЗ продолжаются - короткий конец кривой доходностей в среднем подрастает на 6 б.п., дальний - на 2 б.п. Инвесторы продолжают закладывать в кривую дальнейшее ужесточение ДКП - сейчас котировки форвардных ставок предполагают повышение ставки в декабре на минимум 100 б.п.", - отмечает Наумова.

"В конце недели доллар уверенно отыгрывал позиции на глобальном рынке после коррекции накануне, последовавшей за выходом слабых предварительных данных по ВВП США за третий квартал. На валютных площадках развивающихся рынков доллар США также преимущественно укреплялся, хотя были и исключения в виде бразильского реала. (. . .) Отметим, что снижение рубля в пятницу превосходило его общие потери за последнюю неделю. При этом в целом за последний месяц российская валюта сохраняет лидерство среди валют-аналогов на развивающихся рынках. Не исключено, что в ближайшее время доллар протестирует отметку в 71 рублей, выше которой он в последний раз находился лишь неделю назад, но закрепиться на данном уровне американской валюте будет пока трудно", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,7 копейки, до 70,52 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,05 копейки, до 82,2898 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 9,41 копейки по отношению к четвергу и составил 70,5241 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 54,65 копейки и составил 70,9475 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 588,436 млн, из которых $830,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 757,51 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 41,8 копейки, до 82,1798 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 43,16 копейки и составил 82,2099 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR559,973 млн, из которых EUR133,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,799 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц также повысилась на 1 б.п. - до 8,01% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,47% и 8,61% годовых.