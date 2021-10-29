Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю вслед за UST, изменения спредов оказались незначительными

Москва. 29 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании приближающегося ноябрьского заседания ФРС США; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Активность торгов в секторе российских еврооблигаций в начале недели была крайне низкой, при этом изменения котировок были незначительными. Причиной такой ситуации было отсутствие значимых движений на рынке базовых активов - US Treasuries, доходности которых демонстрировали стабильность после небольшого повышения в конце предыдущей недели на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла.

Тенденция к плавному ценовому росту отечественных евробондов сформировалась 26 октября вслед за позитивной динамикой долгосрочных американских казначейских обязательств, несмотря на то, что в среде аналитиков все чаще и чаще звучат заявления относительно возможного скорого обвала мировых долговых рынков на фоне неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией. Но пока прямых заявлений Федрезерва США о сроках начала сворачивания стимулирующих программ и повышения процентных ставок нет, участники рынка все еще периодически осуществляют покупки.

В середине недели рост рынка продолжился вслед за позитивной динамикой облигаций большинства emerging markets, которые, в свою очередь, росли в цене на фоне снижения базовых процентных ставок. Суверенные 10-летние облигации развитых стран снизились в доходности на 3-7 базисных пунктов, в частности, доходность десятилетних US Treasuries отступила на 7 базисных пунктов - к отметке 1,54% годовых. Инвесторы отыгрывали ожидания замедления восстановления мировой экономики на фоне роста заболеваемости коронавирусом и нарушениях в цепочках поставок, что может потребовать более продолжительных стимулов от монетарных властей. Правительство Германии снизило прогноз по темпам роста ВВП в 2021 году до 2,6% по сравнению с 3,5% ранее. Банк Японии сохранил процентную ставку и программу выкупа активов на прежних уровнях, понизив прогноз экономического роста в этом году с 3,8% до 3,4%.

Российские еврооблигации продолжили плавно подрастать в цене 28 октября на фоне стабильной ситуации в секторе базовых активов. Активность торгов была на среднем уровне, поскольку, с одной стороны, были участники рынка, желающие воспользоваться ростом для фиксации прибыли, но с другой стороны, на рынке были и покупатели. При этом покупки фиксировались не только в суверенных бумагах России, но и в корпоративном секторе.

Лишь в последний день недели ситуация на рынке российских еврооблигаций ухудшилась и котировки большинства бумаг немного скорректировались вниз вслед за общемировым падением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, чему способствовала слабая макроэкономическая статистика в США - рост ВВП этой страны в III квартале 2021 года составил всего 2% в годовом выражении при прогнозах повышения на 2,7%. Негативный сигнал рынкам подали также слабые квартальные отчеты Amazon и Apple.

В свою очередь спотовая цена газа в Европе в конце октября опустилась ниже отметки $800 за тыс. куб. м, вернувшись к уровням месячной давности, отыгрывая заявления президента РФ о планах пополнения запасов "Газпрома" в хранилищах ЕС. На публичном совещании по газу 27 октября Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и проговорил поручение компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 0,52%, до 135,84% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,51% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,67%, до 130,01% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 4 базисных пункта и составил 197 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,8% - до 127,65% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 3,59% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в стоимости 0,13%, подорожав до 110,96% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и 29 октября составила 2,175% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,08%, до 112,33% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 1,92% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене всего на 0,01% - до 107,45% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 4,5 пункта и составил 53 базисных пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,04%, составив 115,97% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 4 пункта - до 81,5 базисного пункта).

Большое значение для мировых долговых рынков в начале ноября будут иметь итоги очередного заседания ФРС США, которые могут определить вектор движения мировых рынков на ближайший месяц, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Таким образом, в первой половине недели на рынке будут доминировать выжидательные настроения, но после 3 ноября активность участников рынка может возрасти, а направление движения котировок будет зависеть от степени "жесткости" заявлений американского регулятора. По мнению экспертов, Федрезерв США, скорее всего, объявит о начале сворачивания программы выкупа активов (QE), но внимание игроков будет приковано к тональности заявлений, в том числе готовности американского ЦБ к возможному новому "смягчению" денежно-кредитной политики в случае замедления темпов восстановления экономики под давлением новой волны распространения ковидной инфекции.