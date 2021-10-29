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29 октября 2021 года 15:46

Рубль днем дешевеет к доллару и евро в результате фиксации прибыли в последний торговый день месяца

Москва. 29 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в результате фиксации прибыли в последний день месяца после существенного роста в предыдущие дни, вызванного пиком налогового периода октября и ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Курс доллара США составил 70,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,3 руб./EUR1, подорожав на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,05 копейки - до 75,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,7 копейки, до 70,52 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,05 копейки, до 82,2898 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках фиксации прибыли после существенного укрепления в предыдущие дни. Инвесторы закрывают позиции в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения накануне пика налоговых выплат октября и перед выходными днями. При этом инвесторы переходят в режим ожидания заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и снижают активность перед длительными праздничными выходными на следующей неделе.

Данные о существенном замедлении темпов экономического роста в США заставили инвесторов сомневаться в том, что ФРС решится приступить к сворачиванию программы выкупа активов на ноябрьском заседании.

Следующее заседание Федрезерва назначено на 2-3 ноября. Некоторые представители ФРС считают, что сокращение программы выкупа активов можно начать с середины ноября, однако часть руководства выступает за то, чтобы подождать до декабря.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, ранее заявлял председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. По его мнению, экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга.

Рост экономики США в июле-сентябре замедлился до 2% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 6,7% во втором квартале, сообщило министерство труда страны в четверг. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков на уровне 2,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. ЕЦБ не стал менять объем антикризисной программы выкупа активов PEPP, оставив его на уровне 1,85 трлн евро, но подчеркнул, что благоприятные финансовые условия в экономике еврозоны могут поддерживаться при более умеренных, чем во втором и третьем квартале текущего года, темпах выкупа активов.

ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

Экономика Франции в третьем квартале выросла на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 2,1%, сообщает Trading Economics.

Экономика Германии в третьем квартале 2021 года увеличилась на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 2,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2021 года выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 3,7%. Эксперты в среднем прогнозировали рост экономики на 2% относительно второго квартала 2021 года и на 3,5% к третьему кварталу 2020 года.

Рост потребительских цен в еврозоне в октябре ускорился до 4,1% - максимума с лета 2008 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в октябре до 3,7%, сообщает Trading Economics.

Нефть слабо дорожает на торгах в пятницу на ожиданиях дальнейшего падения глобальных запасов сырья.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $84,57 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,89 за баррель, что на 0,1% выше итогового значения предыдущей сессии.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

"Рубль все еще чувствует себя неплохо, но все же вынужден отступать от недавних максимумов середины 2020 года. Пара "доллар-рубль" приподнялась до зоны 70,60 руб./$1, которая вчера оказала сопротивление долларовым "быкам". Если и в этот раз котировкам не хватит духа для тестирования этого промежуточного барьера, то фокус внимания снова сместится на психологическую отметку 70 руб./$1. Однако на предстоящей неделе наша валюта рискует подпасть под более внушительное давление в контексте грядущего заседания ФРС. Котировки могут с легкостью вернуться выше 71 руб./$1, если американский Центробанк объявит о запуске процесса сокращения покупок активов в целях сдерживания инфляции", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчера утром курс пары "доллар-рубль" в моменте превышал отметку 70,7 руб./$1, впрочем, по итогам дня рубль сумел отыграть часть потерь. На рубль оказывало давление снижение нефтяных цен, но фактор налогового периода не позволил ему сильно ослабиться. Впрочем, сегодня поддержка налогового периода окончательно сошла на нет. (...) Другие валюты EM также преимущественно слабеют. На следующей неделе состоится ряд важных для рубля событий, в первую очередь заседание ФРС и встреча ОПЕК+. На этом фоне в преддверии выходных инвесторы могут показать более слабый спрос на рисковые активы. В связи с этим курс пары "доллар-рубль" сегодня может приблизиться к отметке в 71 руб./$1, впрочем, более вероятным сценарием остается его сохранение в ранее указанном диапазоне 69,30-70,75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц также повысилась на 1 б.п. - до 8,01% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,47% и 8,61% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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