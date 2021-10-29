Возможно снижение индекса Мосбиржи до 4050-4080п - "Открытие Инвестиции"

Возможно снижение индекса Мосбиржи до 4050-4080 пунктов в рамках текущей коррекционной волны, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Российский рынок акций вновь снижается. Если нефть пытается ликвидировать часть недельных потерь, то промышленные металлы находятся под давлением. Также теряют в цене угольщики на фоне продолжающегося падения цен в Китае. Существенный вклад в слабость рынка вносит финансовый сектор, которому предстоит провести негативную переоценку своих вложений в облигации на фоне роста их доходностей, - отмечает Кочетков. - В целом на бирже складывается коррекционная волна с целью 4050-4080 пунктов по индексу Мосбиржи. Данное движение сформировалось после неудачного обновления максимума на уровне 4292 пунктов. Рынок дважды пытался приблизиться к данной отметке, но каждая попытка оказывалась слабее предыдущей. Вероятно, на предстоящей неделе рынок будет слабым в ожидании решения ФРС. Лишь после этого стоит рассчитывать на возвращение восходящей динамики. Впрочем, при росте доходностей ОФЗ и вероятных налоговых льготах на инвестиции в долгосрочные долговые бумаги привлекательность рынка акций будет снижаться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.