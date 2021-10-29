Цены акций NIO и XPeng обладают значительным среднесрочным потенциалом роста - "Атон"

Котировки акций китайских компании NIO и XPeng обладают значительным потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов.

"Важнейший момент отчетности Tesla, вышедшей на прошлой неделе, заключается в том, что компания отмечает структурный сдвиг в спросе на электромобили по всему миру. Ускорение технологического прогресса, постепенный уход от двигателей внутреннего сгорания и большие налоговые стимулы обеспечат дальнейший стремительный рост рынка на ближайшие годы. Для инвестиций на этом фоне можно рассмотреть двух высокотехнологичных производителей электрокаров из Китая - NIO и XPeng. Они стоят заметно дешевле западных аналогов, но имеют гораздо более высокие темпы роста, экспозицию на самый большой и быстрорастущий рынок в мире и, как следствие, заметный потенциал роста в среднесрочной перспективе", - отмечает эксперт.

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