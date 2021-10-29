"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Colgate-Palmolive с целью $84

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $84 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $73,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания в пятницу отчитается за III квартал 2021 года. Аналитики ожидают роста выручки до $4,4 млрд и прибыль на акцию в размере $0,7965. При более лучшей отчетности и оптимистичных прогнозах на IV квартал рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется около уровня поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $73,5 риск на портфель составит 0,65%", - указывают в "Финаме".

Colgate-Palmolive Co. - международная компания, производящая такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, корма для домашних животных, бытовую химию.

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