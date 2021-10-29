Возможно закрепление котировок бумаг РусАла в диапазоне 70-75 руб. - ПСБ

Возможно закрепление котировок бумаг "РусАла" в диапазоне 70-75 рублей за штуку к концу текущего года, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем, что низкие запасы алюминия на LME и SHFE, высокие цены на сырьё и ожидаемое снижение производства вкупе с устойчивым спросом могут оказать поддержку, в результате чего стоимость алюминия может локально отскочить. Однако ожидаем, что в ближайшее время цены на металл продолжат снижаться вплоть до отметки $2500 за тонну. Исходя из наших оценок стоимости алюминия к концу года и высокой корреляции с акциями "РусАла", ожидаем, что при прочих равных котировки бумаги компании могут закрепиться в диапазоне 70-75 рублей", - отмечает аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.