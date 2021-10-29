"Финам" открыл торговую идею: продавать акции ЛУКОЙЛа с целью 7010 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7010 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 дней. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,38%, стоп-приказ: 7340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Коррекция котировок нефти уводит за собой и представителей нефтегазового сектора. "ЛУКОЙЛ" - не исключение, хотя мы и не ожидаем полномасштабного снижения", - отмечают эксперты.

"Темпы роста котировок акций компании снизились и консолидируются в узком диапазоне. Мы рекомендуем открывать короткую позицию от текущего уровня. При продаже на 17,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 7340 рублей риск на портфель составит 0,20%", - указывают в инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю цепочку - от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.

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