Инвестбанк Синара поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций Tesla, следует из аналитического материала.

"Мы временно отзываем наш рейтинг и оценку акций Tesla для пересмотра. За последнюю неделю котировки бумаг компании выросли на 20% на позитивном настрое со стороны инвесторов после публикации ряда новостей. Несмотря на то что мы не видим потенциала для существенного изменения нашей оценки, риски продолжения ралли в акциях компании по-прежнему высоки. На наш взгляд, инвесторам лучше воздержаться от формирования позиции до тех пор, пока спекулятивные факторы остаются определяющими для рыночной стоимости этого актива. Новые заказы не оказывают сейчас влияния на рост фундаментальных показателей компании", - пишет старший аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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