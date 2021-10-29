Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4560-4610п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 не удалось преодолеть отметку 4600 пунктов с первого раза. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI находится вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала и может повторить попытку пробить вверх уровень 4600. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на отметке 4450 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они отмечают, что в пятницу ведущие мировые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Также эксперты обращают внимание на то, что Палата представителей накануне отложила принятие "двухпартийного" проекта инфраструктурных реформ объемом $550 млрд, так как спикер Нэнси Пелоси не смогла привлечь на свою сторону достаточное количество либеральных демократов для проведения голосования. Прогрессивные демократы продолжают настаивать на пересмотре законопроекта о социальных расходах в размере $1,75 трлн. Тем не менее демократы проголосовали за продление истекающего 31 октябре финансирования программ строительства автомагистралей и транспорта до 3 декабря, чтобы предотвратить увольнение тысяч рабочих и приостановку проектов.

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