Акции Philip Morris обладают потенциалом роста 23% на горизонте 12 месяцев - "Фридом Финанс"

Акции Philip Morris International Co. обладают потенциалом роста 23% на горизонте 12 месяцев, полагает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

"Один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности Philip Morris - трансформация бизнес-модели в соответствии со стратегией "будущее без курения", - отмечает эксперт. - Главным драйвером роста в ближайшие годы останется направление электронных сигарет и систем нагревания табака. За последний квартал продажи данного сегмента увеличились на 24% г/г, до 23,5 млрд единиц, в первую очередь за счет крупнейших рынков сбыта ЕС (+36%) и Восточной Европы (+25%). Компания продолжает экспансию на рынках систем нагревания табака. За квартал ее доля увеличилась на 1,2%, достигнув почти 8% общего адресуемого рынка. При этом сохраняется потенциал дальнейшего расширения присутствия".

Объемы глобального рынка систем нагревания табака в 2018г оценивались в $4,04 млрд, напоминает Меркулов. До 2025г среднегодовой темп его роста прогнозируется на уровне 52,5%. Эксперт считает, что именно Philip Morris выступит одним из главных бенефициаров смещения тренда в сторону альтернативных бездымных способов курения.

"По итогам текущего года менеджмент компании прогнозирует рост выручки на 9% г/г, - указывает аналитик инвесткомпании. - Мы рассчитываем, что в 2022г позитивная динамика продолжится и выручка прибавит около 5,5% г/г. Доходы от реализации систем нагревания табака должны увеличиться на 29% и 20% в текущем и следующем году. Это позволит компенсировать нейтрально-стагнирующую динамику продаж традиционной табачной продукции. Комментируя последнюю отчетность, менеджмент PM отметил негативное влияние глобального дефицита чипов на поставки IQOS. Тем не менее CEO полагает, что дефицит носит временный характер. Квартальный дивиденд Philip Morris повысила с $1,20 до $1,25 на акцию".

Меркулов считает направление бездымных табачных устройств с пониженным риском крайне перспективным для долгосрочного роста компании и оцениваем риск недавней неоднозначной сделки с Vectura как ограниченный. "Наша целевая цена по бумагам Philip Morris на горизонте 12 месяцев - $120. Потенциал роста от текущих уровней более 23%", - заключает эксперт.

Philip Morris International Inc. (PM) - один из крупнейших в мире производителей и продавцов табачных изделий. Бизнес корпорации отличается очень высоким уровнем диверсификации выручки с географической точки зрения.

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