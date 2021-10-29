Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Verizon с целью $65

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Verizon Communications с целью $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале банка.

"Котировки Verizon снизились на 10%, в то же время индекс S&P 500 вырос на 21%. Бумаги Verizon торгуются с мультипликатором P/E на уровне 9,9, что ниже медианы по конкурентам (18,7). Мы считаем, что рынок недооценивает бизнес Verizon и перспективы роста выручки и прибыли, в частности - потенциальный вклад 5G. По нашим оценкам, справедливая стоимость одной акции Verizon составляет $65, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Одним из катализаторов роста стоимости акций: компании является, по мнению экспертов, потенциальное увеличение дивидендных выплат. "Компания уже 15 лет подряд увеличивает дивиденды, средний темп роста которых в 2016-2020гг составил 2,5%. Это происходит благодаря стабильному бизнесу, - указывают Вахрамеев и Фомкина. - С нашей точки зрения, для инвесторов большое значение имеют стабильные выплаты дивидендов и высокая дивидендная доходность (4,8% против 1,3% в среднем по компаниям из индекса S&P 500). К 2025г.Verizon увеличит дивидендные выплаты до $11,3 млрд, что на 10% выше суммы за 2020г".

5G также внесет существенный вклад в рост выручки. По оценкам аналитиков банка, на 5G придется 1/3 прироста числа абонентов Verizon, а CAGR выручки 2021-2025 в сегменте 5G превысит 100%. Таким образом, 5G обеспечит 20% прироста выручки Verizon в ближайшие пять лет.

Отрасль отличается высокими барьерами, препятствующими выходу на рынок новых участников, подчеркивают эксперты. Три игрока - Verizon, AT&T и T-Mobile - контролируют более 90% рынка по выручке. Появление новых конкурентов представляется аналитикам маловероятным, поскольку для инвестиций в сети 5G необходимы десятки миллиардов долларов. На последнем аукционе инвестиции Verizon в покупку частот беспроводной связи 5G составили $45,5 млрд. Вследствие сохранения олигополии рентабельность Verizon по валовой прибыли останется на очень высоком уровне в ближайшие 5 лет (в среднем 61%), полагают Вахрамеев и Фомкина.

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