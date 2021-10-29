"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной ценой на уровне $434,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил достаточно сильный финансовый отчет за третий квартал 2021 года, отразивший существенное восстановление экономической активности в США и мире. Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса компании", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

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