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29 октября 2021 года 12:38
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной ценой на уровне $434,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил достаточно сильный финансовый отчет за третий квартал 2021 года, отразивший существенное восстановление экономической активности в США и мире. Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса компании", - отмечает эксперт Игорь Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MASTERCARD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.29 октября 2021 года 18:21
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тон" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON до $2,7 за штуку на фоне улучшения финансовых показателей эмитента, сообщается в обзоре банка. Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден. Потенциал возможного роста котировок бумаг от текущих уровней составляет... читать дальше
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Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Deutsche Telekom и Richemont, а также зафиксировав прибыль в акциях Trip.com и CK Hutchinson, сообщается в материале инвестиционной платформы. Новый состав топ-10 глобальных акций: TotalEnergies, Amadeus IT Group,... читать дальше
.29 октября 2021 года 17:15
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $84 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $73,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания в пятницу отчитается за III квартал... читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7010 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 дней. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,38%, стоп-приказ: 7340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Коррекция котировок нефти уводит за... читать дальше
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